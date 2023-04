GNV cerca personale per la stagione estiva

La compagnia di traghetti GNV, Grandi Navi Veloci ha avviato un programma di reclutamento con una serie di open day per inserire 300 nuove risorse in vista dell’avvio della prossima stagione estiva. La ricerca è rivolta a personale di macchina e di coperta, dagli ottonai agli operai e frigoristi, addetti per la parte hotel, come manager alberghieri e cuochi e personale che conosca le lingue, l’arabo in particolare per gli uffici informazioni. Gli interessati potranno inviare i cv e chiedere informazioni all’indirizzo crew@gnv.it.

