Camporosso, infortunio a giocatore del Millesimo: in elicottero al Santa Corona

Un calciatore dilettante di 16 anni del Millesimo è stato ricoverato in ospedale per un trauma facciale subìto durante la partita con il Camporosso durante una partita del campionato Under 16. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’elicottero dei vigili del fuoco che ha prelevato il giovane sul terreno di gioco trasportandolo al Santa Corona di Pietra Ligure.