Riparte la sinergia tra Unioncamere e Google.org per promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese

Riparte la partnership tra Unioncamere e Google.org per promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese: è pronta la nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” che, nel periodo 2020-2022, ha consentito di formare più di 43.000 persone attraverso mille seminari in tutta Italia. Anche per la Camera di Commercio Riviere di Liguria che realizza il progetto per le province di Imperia, La Spezia e Savona attraverso il proprio Punto Impresa Digitale i risultati conseguiti nell’edizione precedente sono stati di assoluto rilievo, con oltre 3200 utenti coinvolti.

Anche “Eccellenze in Digitale 2023-2024” si propone di sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le proprie competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cyber-sicurezza. Per la Camera di Commercio Riviere di Liguria il via è in programma martedì 4 dalle 10,30 alle 12,30 con un webinar di formazione dal titolo “Introduzione alla helpfulness delle risorse digitali, per sviluppare competenze digitali e strumenti per l’assessment e per il supporto alla digitalizzazione”. L’accesso è aperto a tutti, imprenditori, dipendenti (da quest’anno anche pubblici), collaboratori, tirocinanti, studenti e a coloro che sono in cerca di occupazione.

Se la precedente edizione ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo. Scopo degli incontri formativi che si succederanno per tutto il 2023 e agli inizi del 2024 è infatti fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi: “La Camera di Commercio collabora con il proprio Servizio PID a questa per le imprese di rafforzare le proprie conoscenze digitali per competere più efficacemente sul mercato”, sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi. “La pandemia ha evidenziato l’importanza delle competenze aziendali sul versante del digitale per restare in contatto con i propri clienti e fornitori mentre le imprese sono focalizzate in modo particolare sul problema dei costi, ambito in cui anche la digitalizzazione rappresenta un fattore di economicità gestionale”.

Tutte le informazioni sul progetto e le modalità di iscrizione al webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla sezione Punto Impresa Digitale – Progetto Eccellenze in digitale

Informazioni sull'autore del post