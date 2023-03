La Spezia, cadono i vincoli per valorizzare il Museo Lia. Un nuovo prestigioso futuro per il museo più importante della Liguria

Il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini e la Famiglia Lia hanno rinnovato nella Sala Giunta di Palazzo Civico, il patto di fiducia sul diritto d’uso delle opere d’arte di proprietà della famiglia Lia a favore del Comune della Spezia custodite all’interno del museo civico intitolato all’ingegner Amedeo Lia.

“Una giornata storica per il Museo A. Lia e tutta la città della Spezia – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Abbiamo rinnovato l’accordo di comodato d’uso gratuito per quanto riguarda le opere d’arte che sono presenti al Museo, oltre a quelle già donate, grazie alla collaborazione con la famiglia Lia al cui padre rivolgiamo oggi un commosso ricordo perché da lui tutto ha avuto inizio. La novità importante è che finalmente il nuovo accordo ci permetterà di valorizzare a livello nazionale e internazionale il museo, e in particolare decade l’obbligo di accantonare il 50% degli incassi del museo consentendoci così in una prima fase di utilizzare il fondo, in accordo con la famiglia Lia, per mostre di particolare importanza e rilevanza, e in una seconda fase, anche con le forze comunali, valorizzeremo il Museo con eventi specifici, anche in ottica promozionale, sempre in accordo con la famiglia Lia. Più si fa, più si potrà ancora fare: questo è il senso del rinnovato accordo per il nostro museo di cui ringrazio la famiglia Lia, proprio per questo gesto di affetto e riconoscenza nei confronti della città. Il Museo Lia è uno dei musei più importanti a livello nazionale per il suo patrimonio e la sua collezione così eclettica e preziosissima. L’ottica di valorizzazione andrà chiaramente a intercettare anche il flusso turistico che ormai è sempre in grande crescita sul nostro territorio, con azioni finalizzate a questo scopo”

Nel 1995 era stata infatti portata a compimento la straordinaria donazione di opere d’arte che è all’origine del Museo di via Prione, aperto al pubblico il 3 dicembre 1996. Oltre alla donazione, i figli di Amedeo e Ariella Lia, Marina, Andrea e Riccardo avevano concesso in prestito un ulteriore, prezioso patrimonio artistico, prestito poi rinnovato nel 2011 e oggi ulteriormente confermato per ulteriori quindici anni.

Per la gestione del Museo è stato costituito un Fondo di Dotazione che sarà amministrato dal Consiglio Direttivo organo previsto dall’atto di donazione originario, che proporrà di volta in volta alla Giunta Comunale gli investimenti che ritiene utile realizzare, con la finalità di promuovere, sviluppare, migliorare anche infrastrutturalmente il Museo Lia.

Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno 3 volte l’anno al fine di individuare ulteriori iniziative da proporre alla Giunta Comunale, alle quali destinare ulteriori risorse ove ciò sia compatibile con il bilancio comunale.

