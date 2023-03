A10, auto contro mezzo pesante: due persone in codice rosso al Santa Corona

E’ due anziani trasportati in codice rosso al Santa Corona, il bilancio dell’incidente che si è verificato oggi sulla A10 tra un’auto e un mezzo pesante per cause da accertare all’altezza do Feglino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto una delle due persone dalle lamiere del mezzo. Presenti anche i soccorsi medici e il personale di Autofiori oltre alla Polstrada per i rilievi.