Buon compleanno 118. Compie oggi trentun anni di attività il Servizio di Emergenza Territoriale, istituito in Italia il 27 marzo 1992 con la volontà di creare un numero unico per le emergenze sanitarie, sempre attivo, 24 ore su 24, in tutto il territorio

In Liguria ci sono cinque servizi 118, uno per ogni Asl, e presso ogni Centrale Operativa è sempre presente un medico, insieme a infermieri in grado di fornire telefonicamente consulenze mediche per assistere nei primi momenti di bisogno.