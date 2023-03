Calcio, la Nazionale Italiana stasera a Malta per un “derby” contro il savonese Michele MArcolini

Dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra, la Nazionale Italiana di calcio deve riscattarsi per cominciare il suo cammino verso Euro 2024. Gli Azzurri di Roberto Mancini disputeranno una sorta di “derby” contro Malta un po’ per la posizione geografica (nel cuore del Mediterraneo ma non lontano dalle coste della Sicilia), un po’ perchè il tecnico della squadra isolana è il savonese Michele Marcolini che ha sostituito un altro italiano, Devis Mangia. Malta ha esordito con una sconfitta contro la Macedonia del Nord, incubo degli Azzurri, capaci di estromettere l’Italia dal Mondiale giocato in Qatar con una rete segnata al 90′ nel primo dei due play off. Michele Marcolini, 47 anni, dopo aver esordito come giocatore nel Vado, ha proseguito la sua carriera a Torino, Bergamo, Bari, Siena, Vicenza, Padova, Chievo prima di ritirarsi nel 2013, quindi in panchina ha guidato il Lumezzane in C, poi- tra le altre, l’Alessandria, il Chievo, il Novara e l’Albinoleffe, quindi la chiamata a Malta.

