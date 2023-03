Loano, Gli itinerari culturali per lo sviluppo del territorio di Liguria e Piemonte: a Loano la firma del protocollo di intesa “Dalla terra al mare”

Sabato 1 aprile alle 15 la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano ospiterà la firma de “Dalla terra al mare”, il protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo dei territori di Liguria e Piemonte attraverso gli itinerari culturali.

Il documento sarà sottoscritto dalla Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici (Feisct), dall’Associazione Sentieri 2M Liguria e Piemonte, dall’Associazione La Marca Aleramica, dall’As-Attività Sportive Confederate, da Agci Liguria e Piemonte-Associazione Generale Cooperative Italiane e che ha lo scopo di rafforzare la rete degli itinerari culturali di Liguria e Piemonte, da sempre molto legate. Itinerari e percorsi che si snodano dalla montagna piemontese, attraverso borghi e vallate, per scivolare verso il Mar Ligure, percorrendo i sentieri che nel tempo hanno accompagnato i passi di pellegrini, commercianti e viaggiatori.

Il protocollo è uno strumento importante per stringere collaborazioni durature con soggetti provenienti da settori diversi, ma che convergono su un unico obiettivo: fornire un’opportunita di sviluppo permanente, solido e sostenibile ai borghi e ai territori che si incontrano sugli itinerari storico-culturali praticando il turismo lento. Il team così formato si compone di realtà che operano a più livelli nei vari ambiti di competenza: persone e associazioni in attività a livello internazionale, nazionale e locale, con competenze specifiche, che interagiranno sviluppando un approccio olistico e interdisciplinare, attraverso il quale saranno valorizzati i percorsi, ma anche le singole unicità territoriali. I soggetti coinvolti esprimono competenze distinte che si integrano a vicenda, costruendo un sistema in grado di supportare gli Enti, le associazioni e i privati in termini di efficienza e di prodotti.

Natura, cultura, sport, enogastronomia generano emozioni in grado di rendere uniche le esperienze di viaggio, che vanno accompagnate da un lavoro di supporto proattivo agli operatori e agli enti locali per esprimere appieno l’autenticità e la qualità necessarie a essere competitive in un mercato turistico mondiale. Un mercato che deve rispondere alle richieste di turisti sempre più alla ricerca di prodotti specifici, ai quali è necessario offrire una gamma di soluzioni diversificate che rispondano alle diverse esigenze dei vari target di viaggiatori.

Il protocollo sancisce la nascita di una collaborazione che opera per promuovere gli itinerari culturali in un’ottica di rete e di sinergia tra le due regioni, inserendo i percorsi in un piu ampio contesto nazionale ed internazionale.

Il progetto, nato nel 2017 al fine di far rivivere una seconda vita alle antiche vie di comunicazione mediante un modello di marketing territoriale elaborato da “Sentieri2M”, si basa su una WebApp che permetterà di percorrere, virtualmente, gli itinerari mappati dall’associazione, grazie a elementi multimediali e informativi caricati sul web. Gli itinerari culturali individuano una tematica che si è imposta all’attenzione del grande pubblico per la capacità di promuovere e valorizzare aree “meno note” del nostro paese, accompagnando alla riscoperta di borghi e località ricche di storia e di identità, la diffusione di uno stile di vita più sano e consapevole che guardi al benessere e all’aria aperta. Una ricchezza culturale abbinata alla cura, alla salvaguardia dell’ambiente e al desiderio di interagire con i territori per conoscerli più da vicino, che è ormai apprezzata da tutte le generazioni.

L’iniziativa presenterà gli autori firmatari del protocollo e offrirà un momento di approfondimento sulle opportunità fornite dalla metodologia di sviluppo degli itinerari culturali per il potenziamento della promozione e della crescita di offerta del territorio. Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il protocollo e sarà esposto il contesto di azione in cui ope-rerà la rete, attraverso la definizione di linee guida comuni che verranno condivise con gli operatori e gli Enti. L’iniziativa si rivolge ad Enti pubblici, stakeholder locali, operatori economici, associazioni, professionisti e soggetti interessati ad ampliare le opportunità di sviluppo del territorio.

La firma del protocollo sarà accompagnata da un momento di confronto che, come detto, comincerà alle 15 in sala consiliare. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Loano Luca Lettieri, del presidente del consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei, del vice presidente della Regione Liguria e assessore all’agricoltura e allo sviluppo economico Alessandro Piana e del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, seguiranno gli interventi. Maurizio Pagliarini e Marco Quaranta, presidenti di Sentieri 2M di Liguria e Piemonte, presenteranno “L’esperienza di recupero degli itinerari storici, WebApp un modello di marketing digitale per lo sviluppo del territorio”; Stefano Nanni, presidente di Asc Liguria Sport, Turismo e Socialità, parlera de “L’esperienza di Asc Liguria a supporto delle comunità locali”; Isabella Binetti, presidente de La Marca Aleramica, presenterà gli “Itinerari Aleramici, la rete di percorsi a favore di una identità territoriale per un turismo lento e responsabile”.

Enrico Malagamba, presidente di Agci Liguria, interverrà su “La valorizzazione del patrimonio ligure: prospettive per l’economia del futuro”; Enrico D’Anna, presitende di Agci Piemonte, parlerà invece de “La valorizzazione del patrimonio piemontese per un’economia delle comunità locali”; Enrico Bertaglia, vice presidente nazionale di Agci Ambiente e Sviluppo Urbano, presenterà “Le azioni di rigenerazione urbana in Italia, un’occasione importante per borghi ed aree interne”; Sabrina Busato, presidente di Feisct Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici Itinerari Culturali, presenterà “Strumenti ed opportunità di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo”. Seguirà la presentazione del protocollo d’intesa.

Informazioni sull'autore del post