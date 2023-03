La Spezia esempio in Europa per economia circolare

“La Spezia esempio virtuoso di economia circolare: la nostra Città è stata inserita nel rapporto Circular Cities Declaration 2022 che indica i progressi compiuti delle città europee nel promuovere il recupero e il riuso delle risorse – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un’altra riprova che tutto il lavoro svolto dall’Amministrazione sul progetto La Spezia Green sta dando buoni frutti certificati anche a livello”

Per quanto riguarda La Spezia nello specifico, il rapporto evidenzia la bontà dei progetti di mobilità condivisa e il regolamento comunale che prevede, per i nuovi progetti di costruzione e ristrutturazione, l’installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso idrico e, nel caso di aree verdi superiori a 100 metri quadri, l’utilizzo dell’acqua piovana raccolta dai tetti per l’irrigazione del verde e la pulizia di aree pavimentate.

“La Circular City Declaration (CCD) è un documento di impegno che i governi locali e regionali di tutta Europa possono firmare per contribuire ad accelerare la transizione da un’economia lineare a un’economia circolare – dichiara l’Assessore all’Ambiente e alla mobilità Kristopher Casati – Il report del 2022 è stato preparato da ICLEI e da Ellen Mac Arthur Foundation, sulla base dei contributi forniti da 40 città europee, tra cui la nostra città. I successi e i progressi della nostra città nell’attuare una politica sostenibile ci portano ad essere una realtà da record, di esempio agli occhi dell’Europa.”

Informazioni sull'autore del post