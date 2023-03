Giro d’Italia 2023, Colnago è la bici ufficiale

La manifattura artigianale italiana, da sempre simbolo di eccellenza nel mondo, si mette a servizio della Corsa Rosa: nella giornata di oggi Colnago e RCS Sport, rappresentati rispettivamente dall’Amministratore Delegato Nicola Rosin e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Bellino, alla presenza del Direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, e del Direttore Generale de La Gazzetta dello Sport, Francesco Carione, hanno firmato un accordo biennale che prevede la realizzazione di due manufatti unici: la custodia del Trofeo Senza Fine e una bici dedicata al Giro d’Italia, la Colnago Gioiello.

Detti manufatti verranno svelati nelle prossime settimane e saranno visibili in partenza ed in arrivo delle sedi di tappa per la durata del Giro d’Italia da tutti gli appassionati della Corsa Rosa. L’accordo inoltre prevede anche una serie di iniziative collaterali come un tour itinerante di bici storiche Colnago nelle Ambasciate Italiane nel Mondo, la partecipazione alla cerimonia della Hall of Fame ed altri momenti di promozione del marchio Colnago in occasione dell’esposizione del Trofeo Senza Fine.

Informazioni sull'autore del post