Genova partecipa alla Giornata nazionale per la promozione alla lettura

Genova, Capitale italiana del Libro 2023 partecipa con una serie di iniziative e attività alla Giornata nazionale per la promozione della lettura che ogni 24 marzo, a partire dal 2009, ci ricorda quanto sia importante leggere, incoraggiare la circolazione dei libri e stimolare il piacere della lettura, a partire dall’infanzia.

Il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova partecipa dunque con entusiasmo a questa giornata, con lo scopo di sottolineare l’importanza della lettura come strumento insostituibile di diffusione della cultura, di conoscenza e libertà, per una società sempre più accogliente e inclusiva.

Le iniziative prevedono un coinvolgimento di tutta la cittadinanza, che viene stimolata a mettersi in gioco per rendere la lettura un’attività sempre più partecipata e condivisa, in grado di aumentare la conoscenza del mondo ma anche la conoscenza di sé e degli altri. Per questo, in occasione della giornata del 24 marzo, ma anche nei giorni seguenti, le biblioteche hanno messo in campo un ventaglio variegato di attività, che vanno dalle letture ad alta voce alle sfide letterarie, dagli approfondimenti sui fumetti, ai laboratori.

In particolare, la Biblioteca Berio – che proprio quest’anno festeggia 200 anni come biblioteca civica – propone a tutti i lettori un’appassionante sfida a colpi di libri. #leggerefavinceretutti e #beriobookchallenge invita a leggere, nel periodo compreso tra il 24 marzo e il 24 maggio, tre libri presi in prestito in biblioteca e appartenenti a queste categorie: un giallo ambientato il Liguria, un libro da cui è stato tratto un film o una serie TV e un libro vincitore di un premio letterario nazionale o internazionale.

Durante questi due mesi i partecipanti potranno condividere opinioni e impressioni sulle proprie letture tramite i canali social della biblioteca. Chi supererà la sfida si aggiudicherà una visita inedita dietro le quinte della Berio, per scoprire tutti i segreti e i retroscena della biblioteca.

