Prodotti ittici non conformi: sanzionati ristoranti etnici di Savona

Sono scattate sanzioni per 5mila euro per i contravventori da parte degli ispettori della Guardia Costier a carico di esercizi di ristorazione etnica che detenevano prodotti ittici non correttamente tracciati e congelati provenienti da precedente decongelazione all’interno di frigo e pozzetti.

Prosegue l’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Guardia Costiera savonese. Nella giornata di venerdì 17 marzo, gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno provveduto a sanzionare i contravventori, nel primo caso, con due sanzioni amministrative da 1500 euro per inosservanza al Regolamento comunitario che ne disciplina la materia, e nell’altro con una sanzione amministrativa da 2000 euro per inosservanza alle norme igienico-sanitarie in materia di HACCP.