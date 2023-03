Il giornalista de “Il Secolo XIX” Renato Tortarolo nominato membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo

Posted on

Due malviventi nordafricani di 35 e 39 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di rapina. I fatti si sono consumati tra l’ottobre e il dicembre 2020 quando in ben cinque occasioni i due si fingevano turisti nelle vie del centro storico di Genova per avvicinare i passanti e rapinarle anche in modo violento. […]