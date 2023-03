Il Comune di Genova mette a disposizione dieci alloggi di proprietà dell’amministrazione e di Arte, per gli sfollati dell’incendio di Via Piacenza dello scorso 14 febbario ancora ospiti negli hotel cittadini. A beneficiarne sarebbe anche chi no avrebbe i requisiti isee per entrare in graduatoria. E’ la proposta degli assessori alle Politiche sociali e alla Protezione civile Lorenza Rosso e Sergio Gambino.

