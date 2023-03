Posted on

Albenga. Un’auto si è ribaltata ieri mattina ad Albenga in viale 8 marzo. Il conducente, un 70enne, ne ha perso il controllo probabilmente per un malore. A bordo c’etra anche la moglie. Entrambi sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati liberati dai Vigili del Fuoco e successivamente accompagnati all’ospedale per gli accertamentri e le cure […]