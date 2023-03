Superbonus, il PD: “Il campo dell’edilizia rischia il fallimento”

“Il campo dell’edilizia rischia il fallimento a causa di decisioni affrettate, poco ponderate e prive di alternative da parte del governo Meloni sulla misura del Superbonus. Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta creando una vera e propria crisi sistemica nell’economia edile. Abbiamo provato a coinvolgere la Regione per aiutare le imprese, ma lo stop del governo Meloni anche a questa possibilità ha bloccato tutto sul nascere. Se non cambia la situazione il rischio è il fallimento di migliaia di imprese e la perdita di posti di lavoro”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, che ha partecipato durante il consiglio regionale a nome del Gruppo PD in regione alla manifestazione delle imprese edili questa mattina.

“Il governo deve dare delle risposte al più presto, perché il mondo dell’edilizia non si può fermare. Abbiamo presentato un ordine del giorno, che il centro destra in Regione si è rifiutato di firmare, in cui chiediamo di tenere aperto un tavolo di confronto con imprese di costruzione, rappresentanze sindacali e istituti di credito al fine di sollecitare il governo a mettere in campo interventi per evitare le gravi conseguenze sociali ed economiche che rischiano di essere determinate dal problema dell’incaglio dei crediti fiscali, tenendo conto della particolare situazione dei soggetti con minor capienza fiscale”.

“Le imprese edili – conclude Rossetti – sono scese in piazza per tutelare il loro diritto al lavoro perché il blocco della misura, solo in Liguria, ha provocato 350 milioni di crediti incagliati a cui a breve si aggiungeranno 450 milioni di crediti maturandi”.

