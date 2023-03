Sanac Vado Ligure, questa mattina in Consiglio Regionale i rappresentanti sindacali dell’azienda

Questa mattina in Consiglio regionale erano presenti anche i rappresentanti sindacali della Sanac di Vado Ligure.

“L’obiettivo è mettere in campo una linea condivisa in prospettiva del confronto che si terrà lunedì 27 al Mimit. Lo dico e lo ribadisco, bisogna studiare una strategia che guardi al futuro della Sanac di Vado, inserendola tra le aziende di interesse nazionale, considerate strategiche per l’economia del Paese. Ma la Sanac non deve essere trattata come una cattedrale nel deserto, questa azienda fa parte di un territorio, la provincia di Savona, che per buona parte è inserito in area di crisi complessa. La nostra Provincia necessita di riflessioni importanti che partano proprio dall’area di crisi complessa e includano le aziende strategiche per il territorio, in base ad una linea di programma che preveda percorsi finalizzati ad uscire dalla crisi e non solo a supportarne gli effetti attraverso l’attivazione di ammortizzatori sociali”, ha affermato Alessandro Bozzano, consiglieri regionale di maggioranza (Cambiamo!)

