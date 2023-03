Sanac, Vado Ligure. Pastorino (Linea Condivisa): “Crisi complessa che oggi si gioca ai tempi supplementari”

“Stamattina in Consiglio regionale con i lavoratori e i rappresentanti sindacali di Sanac Savona. Una crisi complessa e senza fine che oggi si gioca ai tempi supplementari. Sanac Savona è infatti vicina al punto di non ritorno. L’azienda è gestita da due commissari e, ad oggi, si stanno spostando stampi e materie prime verso altri stabilimenti. Questa decisione rischia di far sparire una volta per tutte Sanac Savona che potrebbe essere smembrata e svenduta a pezzi”, commenta Gianni Pastorino, consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa.

“È evidente che l’intervento di Regione Liguria nei confronti del Governo deve essere forte e determinato come lo è stato quello di altre regioni che hanno siti di Sanac nel proprio territorio. Ricordiamo che Sanac è area di crisi complessa con particolare situazione giuridica riconosciuta dal Governo che dovrebbe garantire interventi a favore delle aziende in crisi nel territorio”.

“Sarebbe assurdo che con una vertenza di questo tipo, con Sanac nel territorio savonese, non vi fosse un riconoscimento della strategicità dello stabilimento di Savona nella filiera della produzione dell’acciaio – prosegue – Lamentiamo peraltro l’atteggiamento minimale avuto fin adesso dai due commissari perché, se è vero che è necessario il collegamento con la filiera dell’acciaio di Taranto, era possibile in questa fase gestionale tentare di recuperare altri mercati come quello dell’industria del vetro”.

“Nella riunione dei capigruppo in Consiglio Regionale ho ricordato proprio la questione delle aree di crisi, chiedendo espressamente agli assessori Benveduti e Sartori di farsi carico e di spingere nei confronti del Governo e dei due commissari affinché non si tralasci la particolare situazione della provincia di Savona e quindi anche di Sanac”, conclude.

