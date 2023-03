Oncologia Asl 1, Riolfo (Lega): “da aprile nuovi medici, ottimo risultato per il nostro territorio”

“E’ andato a buon fine il concorso, bandito lo scorso dicembre, per l’assunzione di specialisti nel reparto di Oncologia dell’Asl 1 di Sanremo, che tra aprile e giugno sarà rafforzato con due nuovi medici dopo le dimissioni di altri due colleghi nel luglio 2022. Oltre ai due nuovi specialisti assunti, hanno partecipato altri sei specializzandi, che potranno scegliere di rimanere in Asl 1 dopo la formazione. Pertanto, il numero delle prestazioni entro breve tornerà a regime. In consiglio regionale avevo discusso questa problematica con l’assessore alla Sanità, che aveva assicurato il suo impegno per portare avanti il concorso e risolvere la situazione. Infatti, contrariamente ad altri bandi che erano andati deserti, stavolta si è riusciti a colmare il vuoto lasciato dai due specialisti dimissionari. Si tratta di un ottimo risultato per il nostro territorio e di una risposta concreta alle necessità dei malati oncologici, tenendo presente che lo scorso luglio le visite di controllo entro il mese, previsto dalle linee guida, erano state temporaneamente sospese per la carenza di specialisti”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.

