E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova un minore straniero non accompagnato, precipitato dal secondo piano di una struttura di accoglienza nel tentativo di scappare per raggiungere alcuni amici calandosi dalla finestra. Il giovane è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni nel nosocomio genovese. Avviate le indagini per la ricostruzione della vicenda.