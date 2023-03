Genova, dalla Banca del Consiglio d’Europa 50 milioni per gli interventi contro i rischi climatici

La banca del Consiglio d’Europa (Ceb) ha concesso un prestito di 50 milioni di euro al comune di Genova, per sostenere gli interventi contro i rischi climatici

Gli investimenti riguarderanno la prevenzione e la gestione dei rischi idrogeologici, le iniziative di riqualificazione urbana e la riqualificazione degli edifici comunali, in particolare delle scuole. Si prevede che il prestito coprirà fino al 25% del fabbisogno finanziario per gli investimenti di Genova per il periodo 2023-2025 e integrerà le risorse messe a disposizione dal Recovery and Resilience Facility dell’Unione Europea.

