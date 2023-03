Genova, ruba a bordo delle auto rompendo il finestrino: arrestato tunisino

Posted on

Un pomeriggio di svago nel centro di Genova per i profughi ucraini alla scoperta della città e della mostra sul Barocco a Palazzo Ducale. Si chiama ‘Genova per voi’ e si è svolto domenica 27 marzo, con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura in collaborazione con la Comunità Ucraina genovese, Palazzo Ducale […]