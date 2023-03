Genova, al via il bando per il concorso di poesia “Il nostro Mediterraneo”

Il Comitato di Genova della Società Dante Alighieri aps si adopera ormai da molti anni per favorire una maggiore conoscenza e diffusione della poesia; ciò è dimostrato, per restare ai programmi più recenti, dalle oltre venti iniziative, poi raccolte nel volume “Dante, la Liguria ed altro”, realizzate nel 2021 – nonostante l’anno sia stato avversato dalla pandemia – per ricordare il VII centenario della morte di Dante, dal ciclo di conferenze sui maggiori poeti italiani del ’900 svolte nel 2022 (i cui video sono disponibili sul sito www.ladantegenova.it) e dalle quattro “Pillole”, disponibili sul sito della Sede Centrale della Dante Alighieri dedicate alla tradizione poetica di Genova e a tre importanti poeti legati alla città: Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale e Giorgio Caproni.

Spiega il professor Francesco De Nicola, Presidente del Comitato di Genova della Società Dante Alighieri: “Tenendo conto di questo costante orientamento, in occasione del Congresso MeDA, che aveva riunito a Tangeri dal 2 al 5 maggio 2019 i Comitati della Dante Alighieri ubicati nei Paesi del Mediterraneo, il Comitato di Genova era stato scelto per dar vita a iniziative internazionali riguardanti la poesia; e, per tener fede a questo impegno, in collaborazione con la Sede centrale della Dante Alighieri e con i suoi Comitati di Murcia e Tangeri, bandisce, grazie al contributo della Fondazione Carige e con il patrocinio del Comune di Genova, la prima edizione del Concorso internazionale di poesia Il nostro Mediterraneo il cui svolgimento nei prossimi anni potrebbe spostarsi in altre città di area mediterranea che ospitano i Comitati della Dante Alighieri, sempre sotto la regia di quello di Genova”.