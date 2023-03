Genova ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale

Posted on

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, torna sulla possibile privatizzazione di alcuni ospedali liguri: “Nessuna privatizzazione, basta strumentalizzazioni sulla sanità ligure. Chiunque dica che utilizziamo la pandemia per chiudere reparti o per interventi strutturali sulla sanità per favorire la privatizzazione è squallido e in malafede”“Il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è […]