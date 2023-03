Rinvio su Bilancio TPL, l’assessore Comunale alle Partecipate Silvio Auxilia: “Non conosciamo formalmente le motivazioni”

Sul bilancio di TPL è intervenuto l’assessore alle Partecipate del Comune di Savona, Silvio Auxilia.

“Abbiamo appreso della delibera adottata nella giornata di ieri dal CdA di TPL che ha previsto di avvalersi della proroga del termine per l’approvazione del bilancio.

Prendiamo atto di questa scelta, di cui ancora non conosciamo formalmente le motivazioni.

La nostra Amministrazione ha sempre ritenuto importante arrivare all’approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge (e cioè entro il 30/04) poiché, come spesso affermato, TPL, anche a fronte dell’affidamento in house, dovrà procedere ad una revisione organizzativa, di cui dovrà occuparsi il prossimo cda, ed è evidente che prima ciò accade, meglio è.

Peraltro abbiamo appreso che ciò sarebbe dipeso anche da un ritardo della Provincia, il che, se confermato, sarebbe molto grave”.

