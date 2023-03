Varazze, Roberto Polverini è il nuovo responsabile comunale di Confcommercio

Posted on

Ecco la procedura In base all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 29,03.2020, n. 658, l’Amministrazione del Comune di Cairo Montenotte mette a disposizione per i cittadini in difficoltà economiche bonus per generi alimentari presso i negozi eventualmente indicati dai cittadini medesimi o dai Servizi sociali. Per accedere a tale modalità di servizio il capo […]