Savona. Ieri sera sotto l’effetto di alcol ha dapprima bloccato le auto in transito sull’Aurelia e poi ha danneggiato quelle in sosta all’altezza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non ancora soddisfatto all’arrivo dei carabinieri ha anche preso a calci e pugni i militari. Di qui l’arresto di un marocchino di 27 anni. Processato per […]