Settimana Blu, Il mare d’inverno ad Albisola: ecco il programma

Ad Albisola una settimana di iniziative per tutti dedicate al mare e alla pratica dei bagni fuori stagione, a cura di SIPNEI, Associazione Nuotatori del Tempo Avverso e Open Water Swimming, con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore e in collaborazione con Assonautica, Lega Navale Italiana sezione Albisola, ASD Gruppo Pescatori Dilettanti Albisola Superiore e CEA Riviera del Beigua. Albisola, da qualche anno, è diventata un paradiso per coloro che amano il mare fuori stagione ed un nutrito gruppo di nuotatori quotidianamente si ritrova sulla spiaggia albisolese per la pratica del bagno in mare anche in inverno. Da questo spunto partito dall’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso è nata l’idea di organizzare la Settimana Blu, che avrà un ricco programma di iniziative diverse, legate al mare, al benessere, al rispetto per l’ambiente, pensate per adulti e bambini.

Questo il programma

Domenica 12, Ufficio IAT (piazzale Marinetti), ore 16

L’altra metà dell’orizzonte

Pesca, ambiente e mare: tanti aspetti di un mondo che non sempre conosciamo a sufficienza. Incontro con Flavio Beltrami, giornalista, presidente dell’ASD Gruppo Pescatori Dilettanti:

Martedì 14, Istituto Comprensivo delle Albisole, ore 10.30

Vogliamo un mare pulito

Incontro di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento marino rivolto alle classi Eco-Schools 3A e 3B della scuola primaria, a cura di Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua ed Assonautica.

Mercoledì 15, Corso Mazzini, ore 9

Tutti i tombini portano al mare

Raccolta di mozziconi di sigaretta, a cura di Assonautica.

Giovedì 16, Spiaggia libera attrezzata La Marinella, ore 10.30

Vogliamo un mare pulito

Attività di pulizia dell’arenile, a cura delle classi Eco-Schools 3A e 3B della scuola primaria, con il supporto di Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua e Assonautica.

Venerdì 17, Ufficio IAT (piazzale Marinetti), ore 16

Conosciamo i nodi marinari

Laboratorio a cura di Assonautica.

Sabato 18, Auditorium (via alla Massa), ore 15.30

Convegno Vis medicatrix naturae

Introduce ROBERTO GIURIA: Medico chirurgo, Responsabile SIPNEI Liguria, Presidente ANTA

Interventi:

“Cimenti: dall’etnomedicina alla biomedicina”/ ANTONIO GUERCI, Università di Genova

“Cimenti e ricerca scientifica in ottica PNEI” / ILARIA DEMORI PhD, Università di Genova

“I vantaggi del nuoto in mare” / ROK KERIN, Swim Academy Rok Kerin (Slovenia); MILOS SPANJOL e PATRICIA ALBERINI, Open water swimming club Primorje Rijeka (Croatia)

“Cimenti, esperienze eudaimoniche in acque algide” / ERIKA LUZZO, Infermiera, Counselor, Psicomotricista

“L’esperienza di superamento tra mare e terra, la Blue Therapy e la Green Therapy: l’arte della cura” / FABIO RAMORINO: Insegnante Scienze Motorie e Sostegno, Naturopata

Domenica 19, Sede Lega Navale, ore 10

Cimento delle Albisole: Memorial dott. Giovanni Maria Selis

Bagno in mare fuori stagione.

Ore 10: ritrovo ed iscrizioni

Ore 11: inizio cimento

Ore 11.30 premiazione e rinfresco a cura di Lega Navale Italiana, Sezione di Albisola e Associazione Nuotatori del Tempo Avverso

Domenica 19, Piazza Chiesa (spiaggia libera attrezzata La Marinella), ore 15

Il mare racconta

Letture animate a tema marino, a cura dell’attore Riccardo Tortarolo.

Da martedì 14 a venerdì 17, Ufficio IAT (piazzale Marinetti), ore 15/17

Cimenti: oltre la piscina

Mostra fotografica a cura di Associazione Nuotatori del Tempo Avverso.

Da domenica 12 a sabato 18, Spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.30 e ore 12.30

Come si affronta il mare d’inverno

Approccio al cimento invernale. L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli eventuali bagni propedeutici al Cimento

Informazioni sull'autore del post