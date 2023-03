Dieci Milioni di finanziamenti per i Patti Territoriali della Città Metropolitana di Genova

Secondo successo in poche settimane per la Città Metropolitana di Genova: dopo aver ottenuto circa 9 milioni di euro per la sostenibilità ambientale, è di questi giorni la notizia dell’aggiudicazione dei fondi del bando indetto dal ministero dello Sviluppo economico per l’erogazione di contributi per 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di investimenti imprenditoriali e infrastrutturali nel territorio metropolitano, che ha visto nella graduatoria provvisoria il nostro Ente classificato al primo posto tra i progetti presentati a livello nazionale

“Sono particolarmente soddisfatto del grande lavoro fatto dall’ufficio Sviluppo Locale, che ha permesso la creazione di un progetto pilota costituito sia da interventi imprenditoriali, sia da interventi infrastrutturali proposti dagli Enti Locali, e questo dimostra il ruolo centrale e strategico della Città Metropolitana – ha dichiarato Claudio Garbarino, consigliere delegato al Piano Strategico – le proposte progettuali avanzate da dodici comuni del nostro territorio sono orientate verso la valorizzazione delle risorse naturali, si tratta di una previsione complessiva pari a circa 3,8 milioni di euro a loro riservati, mentre per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali, equamente suddivise tra il tema della valorizzazione delle risorse e il tema della transizione ecologica, è stato richiesto un contributo totale di circa 6,1 milioni di euro, comunque anche in questo caso localizzate su tutta l’area metropolitana”

“Il bando, pubblicato nel luglio 2021, era rivolto ai soggetti responsabili in passato dei Patti Territoriali, tra i quali l’allora Provincia di Genova, ed indicava come beneficiari gli enti locali e le piccole e medie imprese, pertanto Città Metropolitana si è subito attivata per raccogliere le proposte d’intervento avanzate da parte degli enti e dalle aziende – sottolinea Maria Concetta Giardina, Segretaria e Direttrice Generale dell’Ente di palazzo Doria Spinola – questi nuovi Patti territoriali sono una grande opportunità, che migliorerà le condizioni infrastrutturali di molte aree del nostro territorio, e che soprattutto evidenzia l’importanza della pianificazione, in sinergia con i Comuni, delle strategie orientate al rilancio di zone che meritano una nuova valorizzazione.”

Il Progetto Pilota, nella sua formulazione conclusiva, è caratterizzato da interventi pubblici ripartiti su 12 Comuni ovvero Arenzano, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Cogorno, Fontanigorda, Mezzanego, Montebruno, Ne, Rovegno, Santo Stefano D’Aveto e Serra Riccò.

Le azioni prioritarie e ricorrenti presenti nelle proposte progettuali di parte pubblica sono le seguenti:

– realizzazione ex novo e/o il recupero di itinerari pedonali caratterizzati dalla presenza di importanti testimonianze storiche e culturali delle comunità locali;

– realizzazione di infrastrutture fisiche e virtuali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze manifatturiere locali;

– realizzazione di infrastrutture fisiche o virtuali a supporto del turismo locale sostenibile.

Il responsabile dello Sviluppo Economico, Maurizio Torre, si è così espresso: “La creazione di infrastrutture turistiche e la promozione delle medesime consentono di generare una offerta di servizi e, conseguentemente, di dar vita ad un indotto di comparto attraverso la creazione di una nuova imprenditorialità che punti proprio alla valorizzazione delle eccellenze locali a supporto di un turismo sostenibile. Quest’ultimo tema è avvertito soprattutto nelle aree interne del Progetto Pilota, sia dalle istituzioni che dalle aziende, come una risorsa importante per lo sviluppo delle comunità locali.”

Gli interventi previsti dagli Enti Locali, che vedranno un impegno di 3.836.091,44 €, sono i seguenti:

Area: Entella

Comune: Cogorno

Opere previste: Creazione passerella di collegamento pedonale e ciclabile tra i comuni di Cogorno e Chiavari

Durata lavori: 24 mesi

Importo previsto: 785.925,00 €

Area: Polcevera / Valle Scrivia

Comune: Busalla

Opere previste: Riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico legato alla coltivazione e alla valorizzazione delle Antiche Rose della Valle Scrivia ovvero della Rosa da Sciroppo della Valle Scrivia, da attuarsi nel parco comunale di Villa Borzino a Busalla. Il progetto consiste nel recupero dell’area a tergo della Villa, attualmente occupata da un campo di basket e che molto probabilmente l’architetto Crosa di Vergagni tra il 1927 e il 1929 aveva progettato per inserire un campo da tennis.

Durata lavori: 24 mesi

Importo previsto: 82.810,00 €

Area: Polcevera / Valle Scrivia

Comune: Serra Riccò

Opere previste: Posto Tappa Alta Via e adeguamento barriere architettoniche area giochi

Durata lavori: 13 mesi

Importo previsto: 191.300,93 €

Area: Ponente

Comune: Arenzano

Opere previste: Ammodernamento dell’area attrezzata Curlo con il ripristino della funzionalità e sicurezza della struttura che simula una “Carboniera” unitamente al completo rifacimento dell’arredo dell’area con cartellonistica che contempla la creazione di un percorso di accesso sistemato adatto anche alle persone dalle ridotte capacità motorie.

Durata lavori: 3 mesi

Importo previsto: 92.031,80 €

Area: Ponente

Comune: Campo Ligure

Opere previste: Lavori di recupero dei sentieri, percorsi pedonali e dell’accessibilità al parco del Castello Spinola

Durata lavori: 18 mesi

Importo previsto: 225.000,00 €

Area: Trebbia / Val Bisagno

Comune: Fontanigorda

Opere previste: Ripristino integrale dei sentieri con cartellonistica e attrezzature (tavoli, panchine, ecc.) di sentieri: 1) Due Ponti – passo della Rocca 2) Canale – Cerreta – Fontanigorda

Durata lavori: 5 mesi

Importo previsto: 145.100,00 €

Area: Trebbia / Val Bisagno

Comune: Montebruno

Opere previste: Realizzazione Bike Park con completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la fruizione del comprensorio turistico

Durata lavori: 12 mesi

Importo previsto: 86.681,72 €

Area: Trebbia / Val Bisagno

Comune: Rovegno

Opere previste: Ripristino della percorrenza della sentieristica comunale storica (antica strada “romana”) che un tempo collegava Genova con la Pianura Padana e realizzazione di un’area dedicata alla pratica del moto trial in un area situata nel Comune di Rovegno (GE) posizionato in Alta Val Trebbia sulla direttrice Genova – Piacenza (SS45) ed è utilizzabile in un’ampia area fruibile direttamente dalle province di Genova e Piacenza

Durata lavori: 10 mesi

Importo previsto: 620.000,00 €

Area: Valli del Levante

Comune: Borzonasca

Opere previste: Riqualificazione e la manutenzione straordinaria dei tratti pedonali di un sentiero di notevole interesse storico-culturale, dall’elevato valore ambientale paesaggistico, naturalistico ed a forte richiamo turistico, che era parte dell’Antica Via del Sale

Durata lavori: 30 mesi

Importo previsto: 600.000,00 €

Area: Valli del Levante

Comune: Mezzanego

Opere previste: Realizzazione di uno spazio divulgativo ed espositivo per la valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari (Museo della Nocciola), nonché punto vendita del prodotto trasformato e non

Durata lavori: 48 mesi

Importo previsto: 700.396,07 €

Area: Valli del Levante

Comune: Ne

Opere previste: Valorizzazione dell’Alta Val Graveglia – valorizzazione antico sentiero dei minatori e del museo dei minerali della Val Graveglia; sostegno alla creazione rete operatori e associazioni

Durata lavori: 24 mesi

Importo previsto: 159.500,00 €

Area: Valli del Levante

Comune: Santo Stefano d’Aveto

Opere previste: Implementazione dei servizi annessi all’attuale area camper “La Pissinella” ed ampliamento dell’accoglienza

Durata lavori: 6 mesi

Importo previsto: 147.345,92 €

Per quanto riguarda gli investimenti previsti dalle 27 aziende selezionate e inserite nel progetto pilota, questi ammontano a circa 19,8M di euro e per la realizzazione di tali iniziative imprenditoriali è stato richiesto un contributo complessivo di circa 6,1M di euro. La maggior parte degli interventi privati è localizzata nel Comune di Genova e in altri municipi costieri (Arenzano, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, per un totale di 16 iniziative), ma tra i restanti progetti imprenditoriali 7 sono localizzati nell’entroterra (Comuni di Masone, Busalla, Casella, Neirone, Cicagna, Cogorno, Borzonasca) e 4 sono caratterizzati da una significativa trasversalità territoriale in quanto ognuno di tali progetti sarà realizzato sul territorio di più Comuni.

