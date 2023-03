Riva Ligure, differenziata all’80%. Il sindaco Giuffra: “Basta amare il mondo che ci ospita e preservarlo”

“Abbiamo un ottimo dato di raccolta differenziata (attorno all’80%). Tuttavia permangono alcuni comportamenti devianti. Molte persone non si rendono conto dei gravi danni di un’azione apparentemente futile, perciò è necessario far capire che ignorare il problema dei rifiuti non lo fa sparire ma, anzi, lo ingigantisce”. Lo ha reso noto Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure. “Un gesto di attenzione, piccolo ma responsabile, può cambiare le cose. La scelta di chiamare in causa Giorro risponde alla necessità di coinvolgere in modo diretto i più giovani insieme ai loro genitori. Ogni messaggio, infatti, sviluppa una parte a fumetti simpatica e divertente per bambini e ragazzi, ma, con una morale, che deve essere meglio approfondita dagli adulti. “Supereroi di Riva per il Pianeta” invita a pensare ad atti banali che possono cambiare una vita, perché per essere eroi non servono i superpoteri. Basta amare il mondo che ci ospita e preservarlo”, ha concluso Giuffra.

