Giornata della Donna, tutto pronto a Genova per ‘Pioniere’, la mostra fotografica multimediale e diffusa dedicata all’emancipazione femminile

Prende forma in piazza De Ferrari a Genova “Pioniere”, la mostra fotografica diffusa e a cielo aperto organizzata da Regione Liguria per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

L’esposizione, una quarantina di scatti dell’Archivio fotografico ‘Francesco Leoni’ custodito al Galata Museo del Mare, è un racconto per immagini che testimonia i profondi cambiamenti del ruolo della donna negli ultimi decenni e la lunga strada per l’emancipazione e l’uguaglianza.

Esposta sui dieci totem in allestimento intorno alla fontana nella piazza centrale del capoluogo ligure, la mostra rimarrà visibile al pubblico fino al 19 marzo a Genova ma non solo: i totem, ognuno con quattro foto accompagnate da una breve didascalia e da un QRcode per accedere ad informazioni più dettagliate sugli scatti, sono presenti anche davanti ai municipi di Imperia, La Spezia e Savona.

La mostra verrà presentata in anteprima alla stampa nella giornata di domani, martedì 7 marzo, alle ore 13.30 nella Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari alla presenza del presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti.

“Pioniere” sarà inaugurata pochi minuti prima della mezzanotte di martedì, al termine di un evento che prenderà il via alle 22.30, sempre in Sala Trasparenza.

La serata, che vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro, sarà accompagnata dalle note della cantautrice genovese Maria Pierantoni Giua e si concluderà con un brindisi finale a cura della Camera di Commercio di Genova.

L’appuntamento di domani sarà l’occasione per ricordare anche le altre iniziative organizzate da Regione Liguria, a cominciare dallo ‘speakers’ corner’, ispirato all’angolo di Hyde Park a Londra dedicato alla libertà d’espressione: dalle 10 alle 20 di mercoledì 8 marzo la Sala della Trasparenza si trasformerà in un luogo di dibattito e confronto per dare spazio alle testimonianze delle ‘pioniere’ di oggi, dando voce alle donne (liguri e non solo) che si sono distinte nei loro campi, in una staffetta di idee e testimonianze uniche nel loro genere.

Ogni relatrice avrà a disposizione dieci minuti per raccontare la propria storia e le esperienze che l’hanno ispirata.

Previsti, in particolare, gli interventi della giovane Sofia Sacchitelli, 23 anni, studentessa di Medicina, affetta da un raro tumore cardiaco molto aggressivo e impegnata a raccogliere fondi per la ricerca attraverso la fondazione che porta il suo nome; Maria Pia Sormani, del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova, autrice del più grande studio mondiale sull’interazione tra il vaccino anti Covid e la sclerosi multipla; Luminosa Bogliolo, primatista nazionale dei 100 metri ostacoli; Marta Costa, campionessa italiana e vice campionessa europea di kickboxing; Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro italiano dei donatori di Midollo Osseo; Natalia Tkachenko, profuga ucraina a Genova, sopravvissuta all’occupazione russa di Karkiv.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Regione Liguria organizza anche la campagna social “Chi è la tua pioniera?”: i cittadini sono invitati a raccontare con un breve messaggio le donne che li ispirano e che ammirano ogni giorno.

Le testimonianze raccolte verranno pubblicate il 7 e l’8 marzo sul maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione e sui profili social dell’ente.

Sempre per ricordare la Giornata internazionale della donna 2023, Wall of Dolls organizza in piazza De Ferrari, martedì 7 marzo alle ore 18.30, “Silence is Violence – Happening Night”: una serata di musica con Dj Set e cantanti che si alterneranno per dare voce a tutte le donne.

Informazioni sull'autore del post