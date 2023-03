Ciclismo, salta la prima semitappa del trofeo “Ponente in Rosa”: arriva il No della Provincia di Savona

Salta la prima semitappa del Trofeo ciclistico “Ponente in Rosa”: la Ceriale-Ceriale. Il Trofeo in programma da domani fino a sabato 11 marzo riservato alle atlete elite, sarebbe dovuto partire da Ceriale, arrivare a Spotorno e ritronare a Ceriale. Tuttavia, la Provincia di Savona stoppato la manifestazione per ragioni di sicurezza dopo le perplessità di alcune Polizie Locali della Provincia di Savona avanzate per mancanza di personale per presidiare incroci e strade.

