Calice Ligure, vìola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato 46 enne

I carabinieri della stazione di Finale Ligure, nel corso della serata di ieri, hanno arrestato un operaio italiano 46enne responsabile della violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, una sudamericana 35enneme al loro figlio minorenne. Il provvedimento gli era stato irrogato solo il mese scorso dal Gip del Tribunale di Savona a seguito delle indagini svolte dai carabinieri dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla donna. L’uomo, infatti, incurante del provvedimento cautelare, nel pomeriggio di ieri ha raggiunto l’ex compagna che stava assistendo a una partita di calcio del loro figlio, insultandola più volte alla presenza di decine di persone che assistevano all’incontro.