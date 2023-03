Ospedaletti avrà un nuovo porto: 115 posti barca e piazzette a tema

Avrà un nuovo porto capace di ospitare 115 posti barca. Ospedaletti si rifà il look investendo circa 90 milioni di euro. Gli spazi a terra sono stati organizzati con una serie di piazzette a tema. In una solo agrumi e le merceologie più comuni; in un’altra solo ulivi e merceologia specifica per la nautica. Nella terza un velo d’acqua e piante acquatiche, infine la piazza del lusso con boutiques, oltre alla piazza dei servizi con bancomat, lavanderia, tabaccheria e uno spazio dedicato a mimose e ginestre. Il progetto è stato presentato dall’architetto che lo ha concepito, Filippo Alborno.

