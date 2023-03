Prosegue il progetto “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” dei Rotary genovesi: quarta tappa a Ronco Scrivia

Venerdì 24 febbraio 2023, presso la Croce Rossa di Ronco Scrivia, si è svolta la quarta “tappa” del progetto «Medicina Digitale per la prevenzione e la cura», organizzato e condotto dai Rotary Club genovesi in collaborazione con Asl3, Liguria Digitale, Università di Genova, Ordini professionali e Comuni della Provincia di Genova.

Come già nelle precedenti tappe del progetto, svoltesi a Lavagna, Torriglia e Rovegno, «Medicina Digitale per la prevenzione e la cura» si propone di portare e diffondere la cultura della prevenzione presso i centri periferici, là dove può essere più difficile accedere a esami medici e sottoporsi a visite specialistiche.

Accedendo all’ambulatorio mobile del Rotary ed ai locali della CRI di Ronco Scrivia, venerdì scorso, i cittadini hanno potuto verificare la condizione di salute della propria retina, grazie a esami OCT, misurare il proprio rischio ictus e diabete, accertarsi delle buone condizioni di cuore e polmoni. Esami e refertazioni sono stati condotti sia in loco, da medici e operatori sanitari, sia a distanza, via Internet. Grazie alle tecnologie di telemedicina e telerefertazione, infatti, lo specialista può effettuare visite ed esami pur restando nel proprio studio medico, collegato via Internet.

«Servire la società al di sopra di ogni interesse personale, fare opinione e promuovere il progresso grazie alle importanti professionalità dei propri soci – dice Alberto Birga, presidente Rotary Club Genova, capofila del progetto “Medicina Digitale per la prevenzione e la cura” – sono concetti cui il Rotary da sempre si ispira. Sono convinto che questo progetto li rappresenti molto bene e sono lieto che i cittadini, cui le nostre attenzioni si rivolgono, lo comprendano e ci esprimano la loro gratitudine. Proseguiamo il nostro percorso con l’incontro di Ronco Scrivia, ove operiamo come sempre in piena sinergia con ASL e amministrazione locale. Siamo certi che l’obiettivo di erogare servizi personalizzati anche nelle aree maggiormente decentrate sia raggiungibile grazie alle tecnologie di cui disponiamo. Il pacchetto dei servizi medici offerti è già ampio, ma continuiamo a lavorare per affinare gli aspetti organizzativi ed estendere i servizi, naturalmente facendo tesoro dei suggerimenti dei cittadini e dei nostri partner di progetto».

«Il successo di questa terza tappa del tour – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – testimonia ancora una volta l’importanza del tema della prevenzione, sul quale Asl3 è attivamente impegnata per garantire la salute e del benessere dei cittadini. Siamo lieti di aver collaborato con i Rotary genovesi per l’organizzazione e la promozione di questa giornata a Ronco Scrivia, che ha visto ancora una volta il Comune nostro partner, analogamente a quanto avvenuto in passato per altre iniziative, l’ultima a gennaio scorso con il tour della prevenzione in rosa».

Il calendario del progetto «Medicina Digitale per la prevenzione e la cura» comprende altre e prossime tappe, in cui dare prova dell’efficacia di un modello di medicina “a distanza”, che faccia uso di tecnologie ormai molto leggere ed economicamente accessibili e che elevi la soglia della sensibilità verso azioni di prevenzione e riabilitazione. Fa parte del progetto e ne costituirà una conclusione provvisoria il convegno, previsto per maggio prossimo, in cui comunicare gli esiti dell’esperienza fatta sul campo e interpretare i dati che sono stati via via raccolti.

Informazioni sull'autore del post