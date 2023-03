A10, autobus contro muro a Pietra Ligure: autostrada chiusa tra Borghetto S.S. e Pietra Ligure

Comincia con un incidente la giornata sulla A10. Un autobus proveniente da Imperia è finito contro un muro forse a causa di un malore del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco oltre al personale di Autofiori e alle forze dell’ordine. Il tratto di autostrada tra Borghetto S.S. e Pietra Ligure è stato chiuso al traffico fino alle 10 per consentire le operazioni di soccorso con coda fino a 4 km sul tratto. L’autobus trasportava una scolaresca di Imperia in gita scolastica, 12 bambini sono rimasti contusi. I bambini sono stati accompagnati a piedi in sicurezza al casello di Pietra Ligure mentre Il bus incidentato è stato rimosso, l’autostrada è stata riaperta al traffico solo intorno alle 12. Secondo la ricostruzione del fatto la tragedia è stata scongiurata dal tempestivo intervento di due insegnati che hanno cercato di togliere il piede dell’autista dall’acceleratore e prendere il volante in mano, è finito incolume contro un muro a bordo autostrada, evitando così la scarpata a destra e il successivo viadotto. I 50 bambini e gli insegnati presenti sull’autobus che sono stati tutti ospitati e accuditi nel Palazzetto dello Sport di Viale della Repubblica, prontamente aperto, messo a disposizione e attrezzato affinché i bambini potessero essere messi in condizione di tranquillizzarsi e distrarsi da quanto accaduto.

“Grazie davvero di cuore a tutti quelli che sono intervenuti sul luogo dell’incidente e subito dopo, dalla Polizia Stradale, ai carabinieri, alla nostra Polizia Locale e alla Protezione civile, prestando immediatamente soccorso e facendo un lavoro eccellente riconosciuto anche dalle insegnanti e dai genitori. I bambini stanno tutti bene e, attualmente, stanno giocando in un clima di serenità, sotto l’occhio vigile di tutti noi. Una tragedia sfiorata, solo miracolosamente finita bene e senza gravi conseguenze per nessuno. Oggi possiamo essere veramente contenti”, ha affermato il sindaco di Pietra Ligure (De Vincenzi)

