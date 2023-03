Savona, Tavolo provinciale per lo Sviluppo Economico. L’ex Ministro Orlando scrive all’attuale Ministro Urso

“Il 3 febbraio si è tenuta la prima convocazione del ‘Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico’ organizzato da Provincia di Savona, le Segreterie Confederali Territoriali di CGIL CISL UIL, Unione Industriali di Savona, insieme alle Associazioni di Categoria del Territorio Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Cooperative di Savona, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA e Confagricoltura”. Lo afferma il deputato PD ed ex Ministro Andrea Orlando scrivendo all’attuale Ministro per imprese e Made in Italy, Urso “Ho partecipato a questo primo appuntamento con i colleghi Deputati e Senatori, i Consiglieri Regionali del territorio e gli amministratori locali, durante l’inziativa sono emerse con forza le criticità che necessitano di particolare attenzione da parte del Suo Ministero. Pertanto risulta di grande importanza dare seguito alla richiesta di un incontro che Le è già stata inoltrata da parte del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico, anche alla luce di preoccupanti evoluzioni che rendono ancora più gravi alcune situazioni di crisi che insistono sul territorio savonese che necessitano di interventi tempestivi“.