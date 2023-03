Alassio, 65enne arrestato per il reato di revenge porn, estorsione e atti persecutori ai danni della ex

I Carabinieri di Alassio hanno arrestato a seguito di un’ ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Savona, un sessantacinquenne, senza fissa dimora, per i reati di revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione aggravata ai danni dell’ex compagna. L’uomo, non accettando la fine della loro relazione, ha diffuso a un conoscente comune foto e video a sfondo sessuale senza il consenso della donna, minacciando di inviare lo stesso materiale anche a terze persone se la vittima non avesse pagato una somma di denaro di 18mila euro. L’arrestato oltre a perseguitare telematicamente la vittima per mesi tempestandola di messaggi intimidatori, anche di morte, aveva creato nella donna uno stato d’ansia perpetuo, accentuato anche da aggressioni verbali e fisiche in alcuni locali pubblici. A denunciare la vicenda è stata la donna stessa.

