Piaggio Aerospace, Ghiglia (FIOM-CGIL): “Immobilismo del Ministero rammarica ma non stupisce”

“Purtroppo, l’immobilismo del Ministero delle Imprese sul futuro di Piaggio Aerospace delineato con la nota della sottosegretaria Fausta Bergamotto, rammarica ma non stupisce“, afferma Cristiano Ghiglia di FIOM CGIL Savona

“Da troppo tempo esprimiamo preoccupazione per la mancanza di tempistiche certe sull’iter di vendita e denunciamo la completa assenza di considerazioni appropriate sulle dovute garanzie per un rilancio definitivo dell’azienda. Piaggio continua a perdere professionalità e maestranze, solo un serio piano di rilancio industriale che tenga insieme comparto motoristico, velivolistico, manutenzione e revisione potrà dare una prospettiva concreta. Il tempo stringe, diventa fondamentale trovare un acquirente che possa investire sulle commesse in essere e quelle future dettate da un mercato in netta ripresa“.

“Ribadiamo, ancora, che sia imprescindibile un incontro con il Ministero. Urso si assuma le sue responsabilità e ci convochi. Lo rivendichiamo e non escludiamo iniziative a sostegno delle nostre convinzioni, i lavoratori Piaggio chiedono e meritano risposte certe e immediate“.

