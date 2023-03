Genova, autista AMT aggredito da passeggero

Posted on

Nuovi interventi nell’ambito del piano asfalti 2020 del comune di Andora. Con un lotto di lavori da 80mila euro si interverrà su tutto il territorio, sia in centro che nelle frazioni per risolvere alcune criticità come la riqualificazione dello spazio antistante il Ponte Romano o lungo via argine Sinistro su cui ha iniziato a lavorare […]