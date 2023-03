A una settimana dalla chiusura salgono a oltre 3600 i visitatori della mostra in corso a Sarzana

E’ sempre più straordinario il successo della mostra “Salvador Dalì- Dante e il viaggio del Genio”, promossa dal Comune di Sarzana, organizzata da Comediarting e curata da Gina Ingrassia, in corso alla Fortezza Firmafede che, a una settimana dalla chiusura, sfiora i 3600 ingressi ordinari.

Solo in queste settimane di proroga dell’apertura dell’esposizione – che chiuderà il prossimo 5 marzo – sono state ben 520 le persone che non si sono lasciate sfuggire l’occasione di visitare la mostra dedicata al maestro surrealista.

Numeri davvero importanti a cui vanno aggiunti – sempre durante le settimane di proroga- gli ingressi del progetto “Dalì senza confini”, dedicato a persone autistiche e con disturbi cognitivi (14 incontri per un totale per un totale di 86 persone oltre gli accompagnatori) e del progetto “Ti presento Dalì”, con visite dedicate ai ragazzi e alle scolaresche (13 incontri, 15 classi coinvolte per un totale di 150 ragazzi).

Le cento xilografie a colori di Salvador Dalí che raccontano e reinterpretano in modo originale e rivoluzionario il viaggio di Dante nella Divina Commedia, il capolavoro trecentesco le cui prime traduzioni in lingua straniera furono proprio in castigliano e catalano e che testimonia il legame di Dalí con l’Italia, hanno dunque richiamato migliaia e migliaia di persone che, nel complesso mediceo della Cittadella di Sarzana, hanno trovato uno spazio espositivo importante, sempre più riconoscibile a livello nazionale e non solo grazie prima al successo delle mostre di Banksy e Obey e ora con l’incredibile consenso riscosso dall’esposizione dedicata a Salvador Dalì.

“Un successo importante che conferma come la strada che abbiamo percorso sia quella giusta: una città che sappia proporre grandi eventi d’arte e che possa vivere di cultura – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. – Continueremo seguendo questa strada in tutti i prossimi anni, valorizzando ancora i numeri davvero importanti sul turismo che è finalmente destagionalizzato oltre l’estate e aperto ai turisti stranieri.”

Informazioni sull'autore del post