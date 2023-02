Posted on

“Stanno riaprendo i reparti Covid negli ospedali, ma secondo me non mi sembra una buona idea. I ‘lazzaretti’ o i ‘ghetti’ Covid non sono una buona cosa. E’ infatti un errore clamoroso buttare tutti insieme in un unico reparto chi ha un ictus, un femore rotto, un infarto, solo perché positivi”. Lo ha reso noto […]