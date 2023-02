Posted on

Vado Ligure. Permangono sempre molto gravi, anche se stazionarie nel complesso, le condizioni della ragazza sedicenne investita da un furgone tre giorni fa in via Piave a Vado Ligure. A preoccupare i medici del nosocomio pietrese è un trauma renale e toracico, ma anche un versamento polmonare. Per ora quindi continua la lotta tra la […]