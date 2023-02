Biglietti e abbonamenti digitali, TPL Linea: “Nel savonese oltre 15mila utenti”

Nell’ambito del continuo processo di digitalizzazione dei servizi e degli acquisti online di titoli di viaggio e abbonamenti mensili o annuali, TPL Linea informa l’utenza che l’app “myCicero”, l’applicazione maggiormente utilizzata nel settore trasporti per ottenere comodamente dal proprio cellulare e smartphone la bigliettazione desiderata, ha cambiato nome: ora si chiama “MooneyGo”.

MyCicero ha completato la transizione su entrambe le piattaforme digitali iOS e Android. Gli utenti che hanno impostato l’aggiornamento automatico delle app hanno già cominciato ad utilizzare MooneyGo. Gli altri devono semplicemente aggiornare l’app dallo store.

La procedura di acquisto su MooneyGo sarà identica a quella utilizzata per myCicero: è possibile utilizzare le medesime credenziali di accesso e verranno trasferiti sulla nuova app tutti i biglietti già acquistati e il credito residuo nel “borsellino”.

MooneyGo, la nuova app per la mobilità con tutti i servizi e una esperienza rinnovata per ogni esigenza di movimento e spostamento nel settore dei trasporti pubblici, integrerà nel corso dell’anno nuove importanti funzionalità, come ad esempio il pagamento del pedaggio autostradale.

La nuova applicazione amplia e integra l’acquisto online già in essere dei biglietti di corsa semplice, così come degli abbonamenti settimanali, mensili e/o annuali, compresa tutta l’offerta agevolata per gli studenti e il trasporto scolastico.

Negli ultimi due anni è in continuo aumento anche nel savonese l’utilizzo di dispositivi e piattaforme digitali per l’acquisto dei titoli di viaggio necessari alle varie esigenze di trasporto, una tendenza ormai non più solo dell’utenza giovanile e/o studentesca, in quanto si tratta di un servizio facile e veloce per velocizzare e ottimizzare l’acquisto della bigliettazione.

Secondo i dati forniti dai gestori delle app, per la provincia di Savona, da quando TPL Linea è stata integrata nel sistema sono attivi 15.415 utenti. A oggi, per quanto riguarda gli acquisti digitali, compreso il periodo di transizione alla nuova applicazione, gli abbonamenti acquistati sono stati 2.157, mentre i titoli di viaggio arrivano a quota 14.646.

Sulla piattaforma si è passati dai soli 111 utenti del 2018 agli attuali 9.369, con un incremento significativo nell’utilizzo dell’app e nella bigliettazione digitale per il servizio del trasporto pubblico locale.

Informazioni sull'autore del post