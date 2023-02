Genova, investita da un suv: ragazza in codice rosso al San Martino

Posted on

Savona. Ancora la mano di chi vuole uccidere cani e gatti con bocconi killer. Nella zona di via Alessandria a Savona sono stati trovati bocconi di cibo mischiati a vetri rotti. Un’atroce sofferenza per l’animale che dovesse ingerirli. Già in precedenza erano stati registrati casi analoghi in altre zone della città e alcuni animali erano […]