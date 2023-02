Posted on

Una turista ligure di 47 anni è stata ritrovata morta in fondo a un dirupo in Valtournenche in Valle d'Aosta. Le ricerche sono state condotte per tutta la notte da vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine dopo che ieri sera era stato lanciato l'allarme perchè non era rientrata.