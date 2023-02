Il 24 febbraio il Recruiting day settore Turismo alla Spezia dalle 9.30 al Terminal Crociere

Sono tante le opportunità di lavoro che saranno rese disponibili al Recruiting day Settore Turismo alla Spezia, una giornata di incontri con le aziende e di matching tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico e in crescita per il territorio.

L’evento, organizzato dai Centri per l’impiego della Spezia in collaborazione col Comune della Spezia – Rete per il Lavoro, si svolgerà in presenza il 24 febbraio, dalle 9.30 alle 17, presso il Terminal Crociere.

Le persone in cerca di impiego avranno la possibilità di consultare gli annunci di lavoro, conoscere le aziende, candidarsi e sostenere colloqui di selezione presso la sede dell’evento; le imprese potranno presentare il proprio profilo aziendale, inserire le ricerche di personale, pianificare e svolgere colloqui, entrando in contatto diretto con i candidati.

Insieme alle aziende del settore e alle Agenzie per il Lavoro, saranno presenti anche i Centri per l’impiego per portare al Recruiting day le ricerche di personale e selezioneranno i candidati per conto delle diverse imprese che hanno scelto il servizio pubblico per l’intermediazione.

Accanto ai player del settore crocieristico come Costa Crociere e MSC Cruise, parteciperanno molte le realtà importanti grandi e piccole, legate principalmente all’ospitalità, ricezione e ristorazione di tutta la provincia spezzina dalla costa all’entroterra.

Tantissimi i profili ricercati dalle aziende e l’elenco è in continuo aggiornamento: receptionist, camerieri d’albergo, camerieri di sala, assistenti bagnanti, baristi, barman, addetti cucina, addetti spiaggia, personale di sala, cuochi, aiuto cuochi, addetto all’accoglienza, addetti alle pulizia camere, pizzaioli/aiuto pizzaioli, addetti alle pulizia affittacamere, lavapiatti, addetti alla griglia, tuttofare, addetti hospitality, Commis di sala, addetti alle prenotazioni, cuochi capo partita, addetti Front Office, guardie giurate armate, addetti alla ristorazione, operatori pluriservizio, manutentori di struttura, portieri d’albergo, addetti alla caffetteria, servizio colazioni, e poi a bordo nave cooks, pastry chef, animatori turistici, guest service operator , waiter on cruise ships, tv programer, teen animator, nursery caretaker baby sitter , fotografi, disc jockey, non mancano le figure per animatori per servizi di intrattenimento, spettacoli, giochi, attività sportive da inserire presso i villaggi e le strutture turistiche in Italia e all’estero.

Le iscrizioni al Recruiting sono aperte, sul portale regionale Formazione e Lavoro:

– fino al 23 febbraio per le imprese

– fino al 24 febbraio per le persone.

Di seguito, in dettaglio, i servizi del Recruiting day messi a disposizione dai Centri per l’Impiego per le aziende partecipanti e per le persone in cerca di lavoro.

I SERVIZI PER LE AZIENDE

Le aziende alla ricerca di personale potranno partecipare al Recruiting day, avendo a disposizione una serie di servizi gratuiti: una postazione riservata presso la sede dell’evento e una sezione dedicata sul portale regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it per promuovere il proprio profilo aziendale, con sito web, pubblicazioni e video; sul portale potranno usufruire inoltre di una propria dashboard personale del sistema di incrocio D/O, per l’inserimento e la pubblicazione online degli annunci, per posizioni lavorative o di tirocinio ricercate e per la selezione dei cv più interessanti. Potranno poi fissare appuntamenti e incontrare i candidati in presenza direttamente il giorno dell’evento.

I SERVIZI PER LE PERSONE

I lavoratori in cerca di occupazione potranno partecipare gratuitamente al Recruiting day registrandosi sul portale regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it. Avranno l’opportunità di conoscere le aziende partecipanti, consultare le ricerche di personale pubblicate e potranno, dalla propria pagina personale sul sito, inserire il cv, candidarsi agli annunci di interesse, sostenendo successivamente i colloqui con i recruiter delle imprese direttamente presso la sede dell’evento.

Info sul sito: www.formazionelavoro.regione.liguria.it

Pagina web del Recruiting day – Settore Turismo

Link: https://formazionelavoro.regione.liguria.it/tourism-recruiting-day.html

