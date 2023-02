Genova, imbrattano auto Polizia Locale con scritta ingiuriosa. L’Assessore Gambino: “Atto vile e codardo”

“Esprimo la mia solidarietà al corpo di Polizia Locale vittima di intimidazioni- dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino, commentando l’episodio avvenuto ieri sera, intorno alle 22.50 in piazza Campetto, dove sono state rinvenute due auto della Polizia Locale imbrattate con scritte ingiuriose- ed esprimo anche la mia ferma condanna per gesti che sono un segno di viltà e codardia e che inquinano il lavoro del corpo di Polizia Locale e degli agenti che quotidianamente sono impegnati per la sicurezza dei cittadini. L’assessore Gambino fa riferimento al ritrovamento in piazza Campetto, di due auto con livrea imbrattate da ignoti, con scritte ingiuriose. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili.

