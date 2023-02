Difesa del litorale, la Provincia di Imperia avvia un confronto con i Comuni costieri per una progettazione unitaria

Una progettazione unitaria che consenta ai Comuni costieri di poter accedere a finanziamenti per la difesa del litorale. E’ questo il principale obiettivo del confronto avviato ieri dalla Provincia con un primo incontro al quale sono stati convocati sindaci e rappresentanti dei Comuni costieri da Cervo a Ventimiglia. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato il Presidente Claudio Scajola e il suo vice Armando Biasi, è stato fatto un punto della situazione delle croniche criticità che interessano la difesa della costa. Gli amministratori hanno evidenziato la necessità di avere una progettazione unitaria per poter accedere a finanziamenti che consentano di prevenire ingenti danni provocati dalle mareggiate e dai cambiamenti climatici, e che causano sistematicamente l’impegno – da parte dei Comuni – di risorse per interventi di somma urgenza. Il Presidente Claudio Scajola e il suo vice Armando Biasi sottolineano: “La Provincia, nel suo ruolo di “casa dei Comuni”, ha voluto questa iniziativa per arrivare a una progettazione unitaria di difesa della costa. Dopo una fase iniziale di acquisizione della documentazione che illustra la situazione e le criticità esistenti, convocheremo altre riunioni che coinvolgeranno anche le associazioni di categoria interessate”. Armando Biasi aggiunge: “Le problematiche scaturite da questo primo incontro sono state numerose. L’urgenza di intervenire per difendere la pista ciclabile, i costi e le normative che riguardano l’utilizzo del materiale lapideo trasportato dai torrenti, l’allestimento e l’efficacia delle dighe soffolte, le risorse destinate ai Comuni per la gestione del demanio marittimo, sono stati argomenti di discussione che approfondiremo”.

