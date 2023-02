Genova, bambino morsicato da un Rottweiler: in codice giallo al Gaslini

Paura per un bambino di due anni morso nel pomeriggio di oggi da un cane Rottweiler all’interno di un alloggio nel quartiere genovese di Sampierdarena. Il bimbo, ferito al volto, è stato soccorso e portato in codice giallo al Gaslini di Genova dove gli è stata data una prognosi di 8 giorni. Il cane potrebbe essere trasferito in un canile.

